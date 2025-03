Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (25.03.2025) am Pierre-Pflimlin-Platz einer Personengruppe sein Geschlechtsteil gezeigt. Die vier Personen, ein Mann und drei Frauen, befanden sich gegen 10.30 Uhr am Pierre-Pflimlin-Platz, als der Unbekannte hinzutrat. Er öffnete seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil vor. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Marktplatz. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten bislang erfolglos nach dem Exhibitionisten. Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er war schlank und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graubraune Jacke und hellblaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

