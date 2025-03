POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Dienstag, den 18.03.2025, auf Mittwoch, den 19.03.2025, kam es in Emden zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw. Im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 08:00 Uhr am nächsten Morgen beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen abgestellten Pkw in der Hermann-Allmers-Straße. Der Lack auf der Beifahrerseite wurde zerkratzt und die Reifen des Pkw zerstochen. Außerdem wurden die Reifen an einem Pkw in der Klein-von-Diepold-Straße zerstochen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch um 07:50 Uhr kam es auf der Auricher Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Eine 41jährige aus Jemgum beabsichtigte von einem Tankstellengelände auf die Auricher Straße abzubiegen und übersah einen vorfahrtberechtigten 16jährigen auf einem E-Scooter. Der 16jährige aus Emden wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Detern - Verkehrsunfall auf der B72

Gestern Morgen gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Unfall mit drei Pkw auf der Bundesstraße 72. Ein 21jähriger aus Barßel befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Filsum. Im Bereich der Auffahrt in Stickhausen bremsten zwei vorausfahrende Pkw ab, um einem Verkehrsteilnehmer die Auffahrt auf die B72 zu ermöglichen. Der 21jährige bremste ebenfalls ab. Auch eine hinter ihm fahrende 39jährige aus dem Saterland bremste ihren Pkw. Der nachfolgende 30jährige Fahrzeugführer aus dem Saterland konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 39jährigen auf. Hierdurch wurde ihr Pkw auf das Fahrzeug des 21jährigen aus Barßel geschoben. Der 30jährige aus dem Saterland und die 39jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Ostrhauderfehn - Brand

Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr geriet ein Dachstuhl eines Hauses in der Kirchstraße in Ostrhauderfehn in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Der hintere Teil des Hauses ist nicht mehr bewohnbar. Am Gebäude entstand nach erster Schätzung ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

