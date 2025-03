Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2025

++versuchter Ladendiebstahl++Zeugenaufrufe zu zwei Verkehrsunfallfluchten++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Diebstahl durch vermeintlichen Handwerker++

Leer - versuchter Ladendiebstahl

Am 18.03.2025 wurden gegen 15:40 Uhr zwei männliche Personen in einem Bekleidungsgeschäft an der Mühlenstraße dabei beobachtet, wie sie Kinderbekleidung im Wert von etwa 1200EUR in einer mitgebrachten Tasche verstauten. Bevor eine Mitarbeiterin die Personen ansprechen konnten, flüchteten diese ohne die Tasche aus dem Geschäft. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein 21jähriger Beschuldigter im Nahbereich aufgegriffen werden. Der zweite Täter konnte flüchten.

Leer - Verkehrsunfallfluchten

Am gestrigen Morgen in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Marienstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es bereits am Freitag, den 14.03.2025, zwischen etwa 14:00 Uhr und 24:00 Uhr an der Straße Wiltshausener Hörn in Leer. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen am Straßenrand geparkten weißen Peugeot 308 an der Stoßstange vorne links. Am beschädigten Fahrzeug ist gelber Fremdlack festzustellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr kam es auf der Nordstraße in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Eine 44jährige Fahrzeugführerin aus Ostrhauderfehn befuhr die Nordstraße aus Richtung Potshausen kommend in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte die Holterfehner Straße zu queren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 26jährige aus Barßel, die mit ihrem Pkw die Holterfehner Straße in Richtung Idafehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 26jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Ostrhauderfehn - Diebstahl durch vermeintlichen Handwerker

Am 18.03.2025 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten männlichen Täter zum Nachteil einer 73jährigen Geschädigten. Dieser gab sich an einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn als Handwerker aus und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, etwa 1,65m groß, graue kurze Haare mit Geheimratsecken und bekleidet mit einem grauen Pullover. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell