POL-LER: Einladung der Polizeiinspektion Leer/ Emden zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik 2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++Diebstahl eines Werkzeugkastens++Straßenverkehrsgefährdung auf der A28 - Zeugen gesucht++Brand eines Wohnhauses++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin++ Emden - Diebstahl eines Werkzeugkastens Am Montag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Emden zu einem ...

mehr