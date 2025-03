Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.03.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Hahn "Hermann" sorgt für besorgte Bürgeranrufe ++ Körperverletzung in einer Diskothek - Zeugen gesucht! ++ Tresor aus Bäckerei entwendet ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

A28/PP Brinkum - Hahn "Hermann" sorgt für besorgte Bürgeranrufe

A28/PP Brinkum - Seit einigen Wochen tritt ein stolzer Hahn auf dem Parkplatz Brinkum an der A28 immer wieder polizeilich in Erscheinung. Der Hahn, der von der Polizei liebevoll "Hermann" genannt wird, sorgt seit einigen Wochen für besorgte Anrufe der BürgerInnen. Der auf dem Parkplatz lebende Hahn scheint sich dort sehr wohl zu fühlen, denn einfangen lassen, möchte er sich nicht. Auch mit den typischen Gefahren des Straßenverkehrs scheint sich der furchtlose "Hermann" auszukennen, da es bislang keinen Zwischenfall gab. Die Polizei konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Eigentümer ermitteln. Daher bittet die Polizei alle RastplatzbesucherInnen, ein besonderes Augenmerk auf den Hahn zu legen. Hinweise zu dem Eigentümer nimmt die Polizei gerne entgegen.

Leer - Körperverletzung in einer Diskothek - Zeugen gesucht!

Leer - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Frauen kam es am heutigen Morgen gegen 05:15 Uhr in einer Diskothek im Windelkampsweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine junge Frau einer 19-jährigen aus Leer am Ausgangsbereich in den Haaren gezogen und diese zu Boden gerissen. Weiterhin wurde die Leeranerin im Gesicht durch die junge Frau verletzt. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde weiterhin eine 18-Jährige aus Moormerland in den Haaren gezogen und gegen eine Wand gedrückt. Die Frauen sind sich offenbar bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hesel - Tresor aus Bäckerei entwendet

Hesel - Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 04:00 Uhr, gewaltsam Zugang in eine Bäckerei in der Leeraner Straße. Aus der Bäckerei wurde ein Tresor mit Bargeld in einem unteren, vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Rhauderwieke auf einem dortigen großen Parkplatz eines Einkaufcenters. Eine 66-jährige Frau aus Rhauderfehn fuhr mit ihrem Pedelec über einen Fußgängerüberweg, der sich auf dem Parkplatz befindet. Eine 55-jährige Frau aus Barßel übersah die kreuzende Fahrradfahrerin, als sie mit ihrem Pkw Citroen auf den Parkplatz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

