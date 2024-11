Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Korbach (ots)

Heute Mittag (22. November) kam es auf der Bundesstraße 252 zwischen Twistetal-Twiste und Bad Arolsen-Mengeringhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, der für einen Autofahrer tödlich endete.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 56-Jähriger mit seinem BMW die B 252 von Twiste in Richtung Bad Arolsen. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen soll der Autofahrer gegen 12.50 Uhr nach links auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo er frontal mit einem Sattelzug zusammenstieß. Für den 56-Jährigen aus dem Landkreis Oldenburg kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 64-jährige Lastwagenfahrer aus Korbach wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und musste nicht behandelt werden.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die B 252 musste nach dem Unfall zwischen der Abfahrt Hagenstraße und der Mengeringshäuser Straße in beide Richtungen gesperrt werden, die Sperrung dauert aktuell noch an. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden bei der Polizeistation Bad Arolsen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

