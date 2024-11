Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz nach Körperverletzung

Altenburg (ots)

Altenburg: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 17.11.2024 gegen 02:00 Uhr Beim Goldenen Pflug zum Einsatz, nachdem eine tätliche Auseinandersetzungen unter männlichen Personen mitgeteilt worden war. Nach bisherigen Ermittlungen waren dort männliche Gäste sowohl in als auch vor dem Gelände einer Tanzveranstaltung in Streit geraten und hatten mit Fäusten aufeinander eingeschlagen. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (CS)

