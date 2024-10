Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Herteler/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Herteler hat sich am Mittwoch (16.10.24) ein Auto überschlagen. Gegen 19.45 Uhr kam ein 21-Jähriger Coesfelder aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto landete auf dem Dach liegend auf einem Feld. Der Mann sowie seine 19-jährige Mitfahrerin aus Coesfeld kamen verletzt mit Rettungswagen in ein Krankennhaus.

