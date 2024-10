POL-COE: Nottuln, Buxtrup/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in einen Kindergarten und eine Bäckerei an der Oberstraße in Südkirchen eingebrochen. Zwischen 16.10 Uhr am Dienstag (15.10.24) und 6.40 Uhr am Mittwoch (16.10.24) brachen die Täter ein Fenster des Kindergartes auf. Sie entwendeten unter anderem Laptops und Bargeld. In die Bäckerei drangen die Täter ein, nachdem sie zwischen 19 Uhr am Dienstag (15.10.24) und 5.45 Uhr am Mittwoch ...

mehr