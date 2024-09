Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Dannstadt-Schauernheim) - Brand einer Lagerhalle

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montag, den 02.09.2024 gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein Brand in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dannstadt-Schauernheim. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich keine Person in besagter Halle. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Feuerwehr sowie Polizei sind vor Ort. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern doch an. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell