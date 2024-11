POL-KB: Bad Wildungen - Werkzeuge aus Container gestohlen

Korbach (ots) - Auf Parfüm abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht zu Sonntag in Korbach. Der Täter warf mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe einer Parfümerie Am Hauptbahnhof in Korbach ein. Durch das nun entstandene Loch entwendete er Parfüm im Wert von etwa 200 Euro, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Durch eine Zeugin konnte gegen 03.15 Uhr ein verdächtiger ...

mehr