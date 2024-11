POL-KB: Allendorf-Bromskirchen - Mülltonnen auf Schulhof angesteckt, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Seniorenheim in der Straße Herrnberg in Flechtdorf ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und konnte so in das Gebäude einsteigen. Sie gelangten in einen Büroraum, den sie erfolglos durchsuchten. Die Täter konnten nichts entwenden und ...

