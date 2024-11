Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Flechtdorf - Unbekannte Einbrecher in Seniorenheim ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Seniorenheim in der Straße Herrnberg in Flechtdorf ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und konnte so in das Gebäude einsteigen. Sie gelangten in einen Büroraum, den sie erfolglos durchsuchten. Die Täter konnten nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten.

Die Polizei geht von einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch in ein Korbacher Seniorenheim in derselben Nacht aus (Pressemeldung von heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5909666).

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990, oder jede andere Polizeidienststelle.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell