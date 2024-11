POL-KB: Korbach - Einbrecher im Seniorenheim stehlen 20 Euro, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - Keine Beute machte ein unbekannter Täter bei einem Einbruchsversuch am Donnerstag in Korbach. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter hatte in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr mit einem Stein eine Scheibe eines Einfamilienhauses in der Leipziger Straße eingeworfen. Er gelangte aber nicht in das Gebäude und musste ohne Beute flüchten. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 500 Euro. Die weiteren ...

