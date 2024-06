POL-PDLD: 10 Autofahrer zu schnell

Bad Bergzabern (ots) - Am 04.06.24, zwischen 18:25 und 20:40 Uhr, wurde ein in der Kettengasse abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Fischer entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343 - 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

