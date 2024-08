LPI-G: Brände im Stadtwald

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 30.07.2024 gegen 21:00 Uhr erledigte ein 47-jähriger seinen Einkauf in einem Einkaufsmarkt in der Aumaischen Straße in Zeulenroda-Triebes. Als er beim Einpacken seines Einkaufs sein Portmonais auf einer Ablage ablegte, muss eine unbekannte Person die Gelegenheit genutzt haben, um das Portmonais zu stehlen. Den Diebstahl selbst bemerkte der Geschädigte nicht sofort. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen ...

mehr