Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr B34/Josef-Schüttler-Straße (13.12.2023)

Singen, B34 (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf dem Kreisverkehr der Bundestraße 34 und der Josef-Schüttler-Straße passiert ist. Eine 27 Jahre alte Frau war mit einem Toyota auf der B34 von Singen in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Einmündung zur Josef-Schüttler-Straße überfuhr sie den Kreisverkehr, touchierte eine Richtungstafel, kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Fahnenmasten auf dem Gelände der Dekra. Diese knickten ab und einer davon fiel auf einen auf dem Parkplatz abgestellten Opel. Der stark demolierte und nicht mehr fahrbereite Toyota musste anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell