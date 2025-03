Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer++Fahrraddiebstahl++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 13.03.2025 gegen 12:05 Uhr kam es auf der Neutorstraße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 41jähriger Fahrzeugführer aus Emden befuhr die Neutorstraße in Richtung Faldernstraße und überholte einen 49jährigen Fahrer eines Linienbusses. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs scherte der 41jährige wieder ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem Linienbus. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Nortmoor - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Gestern Morgen gegen 05:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 436 in Nortmoor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 29jähriger aus Emden beabsichtigte von der Autobahn 28 kommend nach links auf die B436 in Richtung Leer abzubiegen. Hierbei übersah er den 66jährigen Kradfahrer aus Leer, welcher die B436 von Leer in Richtung Hesel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 29jährige wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein Krankenhaus nach Leer gebracht.

Leer - Fahrraddiebstahl

Bereits am Mittwoch den 12.03.2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter im Moorweg Höhe der Hausnummer 1 ein dort verschlossen abgestelltes Fahrrad. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

