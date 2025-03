Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung zum Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 in Bagband

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw auf der B 72/ Auricher Straße in Bagband++

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 72/ Auricher Straße. Der 49jährige Fahrer eines Lkw aus Aurich befuhr die Auricher Straße aus Hesel kommend in Richtung Aurich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw eines 65jährigen aus Rhauderfehn. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus nach Leer gebracht. Der 65jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 44jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge ist die Auricher Straße von der Mühlenstraße bis zur Stikelkamper Straße weiterhin voll gesperrt.

