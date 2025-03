POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Einbruchdiebstahl in Tierarztpraxis

Am 11.03.2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine tierärztliche Praxis in Leer. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Hauptstraße. Es konnte u.a. eine geringe Menge Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Weener - Diebstahl eines Motors für ein Elektroboot

In der Zeit vom 18.02.205, ca. 10:30 Uhr bis zum 09.03.2025, ca. 09:00 Uhr wurde der Motor eines Elektroboots entwendet. Das Motorboot war unter einem Carport abgestellt und der Motor gegen Wegnahme gesichert. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Brand eines Pkw in einer Garage mit einer verletzten Person

Am 10.03.2025, gegen 14:40 Uhr, kam es während Reparaturarbeiten, die von einem 28-jährigen ausgeführt wurden, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Oldtimerfahrzeugs, welches in einer Garage stand. Der 28-jährige versuchte noch mittels eines Feuerlöschers den Brand zu bekämpfen, er konnte jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf die Garage übergriff. Beim Versuch, den Pkw aus der brennenden Garage zu bewegen, verletzte er sich schwer. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein vor der Garage abgeparkter Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls leicht beschädigt. Durch die Feuerwehr Wymeer konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Brinkum - Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 28

Am 10.03.2025, gegen 10:15 Uhr, konnte nach Zeugenhinweisen ein 39-jähriger rumänischer Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Brinkum angehalten und kontrolliert werden. Dieser hatte zuvor die A28 in Richtung Leer befahren und war offenbar mit unsicherer Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht des 10.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Einbruch in die Wohnung eines lebensälteren Ehepaares (85 und 86 Jahre) im Stadtteil Jarßum. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zu dem Einfamilienhaus und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Sachbeschädigung an der Holzverkleidung eines Schnellrestaurants

Im Zeitraum vom 11.02.2025 bis zum 10.03.2025, ca. 10:00 Uhr wurde auf bislang unbekannte Weise die Holzverkleidung eines Schnellrestaurants an der Herderstraße beschädigt. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

