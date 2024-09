Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: ROADPOL "Safety Days 2024"- Ergebnisse der Kontrollaktion

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 16. September bis 22. September beteiligte sich die Thüringer Polizei an den "Safety Days 2024", welche zu den Kontrollmaßnahmen der ROADPOL-Operations gehören.

Der Fokus lag dabei auf dem aggressiven Verhalten im Straßenverkehr. Im Mittelpunkt der Aktionstage standen riskante Verhaltensweisen, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, das Verhalten junger Fahranfängerinnen und Fahranfänger sowie illegale Straßenrennen.

Die Polizei Thüringen führte im gesamten Freistaat verstärkt Verkehrskontrollen durch. Ziel war es vor allem die Verkehrsteilnehmenden im Rahmen der Kampagne zu sensibilisieren. Speziell der 18. September stand dabei ganz im Zeichen der "Vision Zero", also der Bestrebung, null getöteten Personen im Straßenverkehr näher zu kommen. Dies wurde am genannten Tag in Thüringen erreicht.

Insgesamt wurden während der Aktionstage von der Thüringer Polizei 11.966 Fahrzeugführende kontrolliert und 135 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 53 Alkohol-, 72 Drogen- sowie 2.999 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell