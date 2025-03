Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.03.2025

Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall auf der A31++Granatenfund++Trunkenheit im Verkehr++Verkehrsunfallflucht i.V.m. Trunkenheitsfahrt

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Bereits am Montag den 03.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 03:40 Uhr und 04:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße Waldkur in Leer. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Heck eines unter einem Carport abgestellten Pkw Mercedes-Benz mittels grau/silbernen Lack und riss den Heckscheibenwischer ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Autobahn 31

Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es auf der Autobahn 31 in Höhe der Anschlussstelle Neermoor zu einem Verkehrsunfall. Eine 59jährige aus Ihlow befuhr den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Bottrop und wechselte auf den Überholfahrstreifen um einem auf die Autobahn auffahrenden Pkw Platz zu schaffen. Eine 30jährige aus Norden, die sich mit ihrem Pkw auf dem Überholfahrstreifen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und musste auf den Hauptfahrstreifen ausweichen. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem Pkw der 59jährigen und anschließend mit der Mittelschutzplanke und Außenschutzplanke. Der Pkw der 59jährigen wurde durch die Kollision ebenfalls gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 59jährige wurde leicht verletzt, der 61jährige Beifahrer blieb unverletzt. Die 30jährige Fahrzeugführerin sowie drei sich im Fahrzeug befindende Kinder, im Alter von 8, 10 und 11, wurden ebenfalls leicht verletzt.

Moormerland - Granatenfund

Auf einem Weideland am Leiweg in Moormerland wurde am Sonntagabend gegen 17:10 Uhr eine Granate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde informiert und konnte die Fliegergranate, deren Zünder nicht mehr aktiv war, sicherstellen.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am gestrigen Abend um 23:10 Uhr wurde auf der Straße Am Emsdeich ein 35jähriger aus Leer mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht i.V.m. Trunkenheitsfahrt

Am Samstag gegen 22:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Westoverledingen. Ein 32jähriger Autofahrer befuhr den Quandsweg in Richtung Marderstraße, als er alleinbeteiligt mit einem Baum kollidierte und anschließend im Graben zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Fahrzeugführer verweigert. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der 32jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

