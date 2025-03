Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 08.03.2025

Leer (ots)

++Diebstahl von Bienenvölkern++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten++Tuningtreffen++

Diebstahl von Bienenvölker

Rhauderfehn - Bereits am Donnerstag wurden in den Vormittagsstunden aus einer Wiese in der 3. Südwieke 2 Bienenvölker entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Leer - Sturzbedingte Blessuren hat sich eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Leer am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr bei einem Unfall zugezogen. Diese war mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Bremer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Leer ihre Vorfahrt missachtete. Dieser hatte die Marienstraße befahren und wollte nach rechts auf die Bremer Straße einfahren, dabei aber die Frau übersehen. Die Radfahrerin musste zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Filsum - Am späten Freitagnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge beide Fahrzeugführer und deren Insassen leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus mussten. Ein 32-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war von der BAB 28 die Abfahrt Filsum heruntergefahren und wollte dann auf die B 72 Richtung Cloppenburg einfahren. Hierbei übersah dieser jedoch den Pkw einer 58-jährigen Frau aus Moormerland, die die Bundesstraße in Richtung Hesel befuhr. Im Pkw des Verursachers saßen zudem ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Vress und ein Kleinkind (1 Jahr) aus Bremerhaven. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung ihrer Verletzungen gebracht werden. Die Pkw der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der Aufnahme des Unfalles musste die Polizeibeamten zudem feststellen, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Tuningtreffen

Leer - Am Freitagabend kam es ab 19 Uhr in der Hafenstraße zu einem in der Szene umworbenen Tuningtreffen, an dem ca. 200 Fahrzeuge und ca. 350 Personen teilnahmen. Der Großteil kam aus den umliegenden Landkreisen, aber auch aus dem Ruhrgebiet und aus den Niederlanden. Gegen 23 Uhr endete die Veranstaltung, nach hiesiger Kenntnis ohne größere Belästigungen oder Störungen des Umfeldes.

