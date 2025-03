POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl aus Pkw++Heckenbrand++Sachbeschädigung an Pkw++ Verkehrsunfallfluchten++Diebstahl eines Rucksacks++

Moormerland - Diebstahl aus Pkw

Am gestrigen Tag wurde in den Abendstunden zwischen 20:00 Uhr und 22:40 Uhr die Scheibe eines Pkw eingeschlagen, der auf dem Parkplatz der Sporthalle an der Dr.-Warsing- Straße abgestellt war. Bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse samt Bargeld und Bankkarten der 53-jährigen Geschädigten, die sich in einer Jacke auf der Rückbank des Fahrzeugs befand. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Es wird aus diesem Anlass darauf hingewiesen, dass keine Wertsachen, Jacken oder Taschen sichtbar in Fahrzeugen gelassen werden sollten.

Leer - Brand einer Hecke

Am 05.03.2025 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Brand einer Thujahecke im Allmersweg in Leer. Vermutlich geriet die Hecke durch das Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude konnte verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung kam es zum Schaden an einem Holzgartenzaun und einer Gartenlaube. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr der Stadt Leer war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Jemgum - Sachbeschädigung an einem Pkw

In der Zeit vom 04.03.2025, ca. 19:00 Uhr bis zum 05.03.2025, ca. 09:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw VW Polo, der auf der Grundstücksauffahrt an der Straße Heydkamp abgestellt war. Wer Angaben zu Tat und/ oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Leer - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Am 05.03.2025 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die 41-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bremer Straße in Richtung Stadtring. Sie musste an der Ampel verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur warten. Zur selben Zeit hielt neben ihr ein weißer Pkw auf der Geradeausspur. Beim Umschalten der Ampel auf "grün" beschleunigte der Unfallverursacher derart stark, dass er rechtsseitig in das Fahrzeug der 41-jährigen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es konnte lediglich das Kennzeichnfragment "C" abgelesen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallflüchtigen oder dem Kennzeichen machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Borkum - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

In der Zeit vom 01.03.2025, ca. 21:00 Uhr bis 02.03.2025, ca. 01:20 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines Holzzaunes/ einer Holz-Leitplanke. Es besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen von der Reedestraße nach rechts in die Ostfriesenstraße aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit dem dort befindlichen Holzzaun kollidierte. Er entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/ oder dem Unfallflüchtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Diebstahl eines Rucksacks

Am 28.02.2025, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Schwabenstraße in Emden in Höhe der Nummer 44 zu einem Diebstahl eines Rucksacks. Die 86-jährige Geschädigte befuhr auf einem E-Rollator die Straße in Richtung Kleingärten, als ein unbekannter Jugendlicher (männlich, ca.15-17 Jahre alt) ganz nah mit einem schwarzen Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihren schwarzen Lederrucksack entwendete. Daraufhin floh er in unbekannte Richtung. In ihrem Rucksack befanden sich u.a. ein weißes Samsung Galaxy A16 5G mit einer blauen Blumen-Klapphülle, eine weiße Powerbank der Marke ISY, sowie ca. 130 Euro Bargeld. Der Rucksack konnte ohne Inhalt im Bereich der Cirksenastraße wieder aufgefunden werden. Der Täter trug einen weißen Trainingsanzug und eine schwarze Jacke, bzw. einen schwarzen Pullover. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täter machen können, werden geben sich bei der Polizei zu melden.

