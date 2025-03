POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Raub

Gestern Abend gegen 23:55 Uhr kam es im Bereich der Maria-Wilts-Straße in Emden zu einem Raub unter Vorhalten eines Messers. Der bislang unbekannte Täter forderte die Herausgabe von Wertgegenständen von dem 22jährigen Opfer. Es konnte das Handy des Opfers erlangt werden. Der Täter flüchtete anschließend. Der 22jährige wurde bei der Tat verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen und insbesondere der Bereich der Innenstadt wird verstärkt bestreift.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 04.03.2025 kam es gegen 22:15 Uhr in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 45jähriger aus Rhauderfehn befuhr die Schwarzmoorstraße von Collinghorst kommend in Richtung 3. Südwieke und übersah den von rechts kommenden 22-jährigen aus Rhauderfehn mit seinem Pkw, der die Straße Rajen in Richtung Rhauderfehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Pkw des 22jährigen stieß gegen eine Hausmauer. Beide Pkw wurden hierbei beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Hausmauer wurde ebenfalls beschädigt. Der 22jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Leer gebracht.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Autobahn mit einer leichtverletzten Person

Bereits am Montag gegen 18:35 Uhr kam es auf der Autobahn A 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall. Eine 56jährige aus Friesoythe fuhr auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn nach einem abgebrochenen Überholvorgang auf den Kastenwagen eines 63jährigen aus Leverkusen auf. Die 56jährige verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sie sich leicht.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Radfahrerin

Am gestrigen Dienstag um 08:00 Uhr wurde eine 27jährige Fahrradfahrerin am Kreisverkehr Hoheellernweg /Bavinkstraße in Leer durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug leicht verletzt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bavinkstraße in Richtung Hoheellernweg und übersah die im Kreisverkehr vorfahrtberechtigte 27jährige mit ihrem Fahrrad. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Emden - Diebstahl eines E-Scooter

Am gestrigen Tag im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Neutorstraße Höhe Hausnummer 23 in Emden ein mit einem Schloss gesichert abgestellter E-Scooter entwendet. Zeugen der Tathandlung oder die Hinweise zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

