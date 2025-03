Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 02.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++ 2 x Fahren unter der Wirkung eines berauschenden Mittels ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 01.03.2025, um 21:30 Uhr wurde ein 53-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw kontrolliert. Zuvor befuhr er mit dem Pkw die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,03 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter der Wirkung eines berauschenden Mittels

Am Samstag, den 01.03.2025, um 21:10 Uhr konnte ein 29-jähriger Mann aus Holtland mit seinem Pkw in der Straße Hohe Loga in Leer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert werden. Im Zuge der dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer. Ein anschließend durchgeführter Betäubungsmitteltest bestätigte den Verdacht. Gegenüber dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Fahren unter der Wirkung eines berauschenden Mittels

Am Samstag, den 01.03.2025, um 16:25 Uhr wurde ebenfalls ein 22-jähriger aus den Niederlanden kontrolliert, nachdem er mit seinem Pkw die Ubbo-Emmius-Straße in Leer befuhr. Im Zuge dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer. Ein anschließend durchgeführter Betäubungsmitteltest bestätigte den Verdacht. Gegenüber dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Jener muss sich zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr touchierte eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug beim Ein-/Ausparken einen auf dem Lidl Parkplatz am Sinsdorfer Kirchweg geparkten Pkw BMW Mini. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

