Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 01.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht zu Samstag besprüht ein 32-jähriger Oldenburger in der Fußgängerzone in Leer die Glasscheibe eines Geschäftes mit diversen Schriftzügen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann der flüchtige Beschuldigte im Nahbereich aufgegriffen werden.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag den 28.02.2025, gegen 23:45, fuhr ein 59-jähriger Mann aus Weener auf der Graf-Edzard-Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann eine Atem-Alkohol-Konzentration von 1,31 Promille festgestellt. Durch die Polizei wurde hieraufhin der Führerschein sichergestellt.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, gegen 12:30 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand der Steenfelder Dorfstraße in Höhe des Hauses Nummer 26 geparkten VW Transporter. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

