Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines E-Scooter++Sachbeschädigung++Sachbeschädigung und Diebstahl++

Emden - Diebstahl eines E-Scooter

Am gestrigen Tag gegen 17:00 Uhr wurde in der Neutorstraße Höhe Hausnummer 22 in Emden ein mit einem Kettenschloss gesichert abgestellter E-Scooter entwendet. Zeugen der Tathandlung oder die Hinweise zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Sachbeschädigung

In der Nacht von Dienstag 25.02.2025 auf Mittwoch 26.02.2025 beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich durch einen Steinwurf ein Fenster im 1.OG eines Mehrfamilienhauses in der Fürbringerstraße in Emden. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung und Diebstahl

In der vergangenen Nacht im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 08:40 Uhr heute Morgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter den auf einem Parkplatz an der Hauptstraße 108 in Ostrhauderfehn abgestellten Transporter. Das Fahrzeug wurde vermutlich mittels Hammer an beiden Fahrzeugseiten, der Front und dem Heck beschädigt. Außerdem wurde das Türschloss der Hecktür gewaltsam entfernt und ein Hammer aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendet werden. Zeugen der Tathandlung oder die Hinweise zum Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell