Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sondermitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Falsche Polizeibeamte++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Anrufe falscher Polizeibeamte

Heute und auch in den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Den Angerufenen wurde nach der bekannten Vorgehensweise vorgetäuscht, dass es in der Nachbarschaft zuletzt häufig zu Diebstählen gekommen sei. Es wird gezielt nach Geld und Wertgegenständen gefragt und gebeten, diese der Polizei zur Sicherung auszuhändigen. Die Polizei möchte noch einmal gezielt darauf hinweisen, dass von der Polizei aus niemals Anrufe getätigt werden, in denen nach Wertgegenständen gefragt bzw. deren Herausgabe gefordert wird. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten ist der sicherste Weg das Telefonat unverzüglich zu beenden und sich die Telefonnummer des Täters, falls möglich, zu notieren und bei der zuständigen Polizeidienststelle eine Anzeige zu erstatten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell