Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer kollidiert auf Bundesstraße mit Reh - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 04.11.2024, gegen 06.30 Uhr, kollidierte ein 56-jähriger Radfahrer mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Er befuhr die Bundesstraße 316 von Inzlingen kommend in Richtung Degerfelden, als kurz vor dem Ortseingang ein von links kommendes Reh die Straße überqueren wollte. Der Radfahrer kollidierte mit dem Reh und stürzte auf die Fahrbahn. Im Anschluss fuhr der Radfahrer noch bis nach Degerfelden und kontaktierte den Rettungsdienst. Mit dem Verdacht einer Fraktur wurde der 56-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh habe sich von der Unfallstelle entfernt. Eine Nachschau nach dem möglicherweise verletzten Reh verlief negativ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell