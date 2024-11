Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahrzeuge kollidieren auf Kreisstraße - ein Schwerverletzter

eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.11.2024, gegen 07.15 Uhr, kollidierte auf der Kreisstraße 6346 ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 26-Jährige befuhr die Kreisstraße von Steinen kommend in Richtung Weitenau und kam aus bislang hier nicht bekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Pkw kam ins Schleudern, im weiteren Verlauf kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw der entgegenkommenden 49-Jährigen. Der 26-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 49-Jährige sei leicht verletzt worden. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 35.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

