POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Viel zu schnell auf der Autobahn unterwegs

Freiburg (ots)

Auch am Sonntag führt die Verkehrspolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn durch. Dies wurde unter anderem zwei Pkw-Fahrern sehr zum Verhängnis. Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 10.08 Uhr, wurde auf der Autobahn A 98, zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mittels Laser-Messgerät mit 213 Stundenkilometern, bei erlaubten 120 Stundenkilometern, gemessen. Am gleichen Ort, nur gegen 21.48 Uhr, wurde ein 30-jähriger Pkw-Fahrer mit über 200 Stundenkilometern gemessen. Beide erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro + Gebühren, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

