POL-BN: Reifen an 12 Autos in Bonn-Bad Godesberg zerstochen

Zwei Männer im Alter von 42 und 47 Jahren unter Tatverdacht

Bonn-Bad Godesberg (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Freitag, 04.10.2024, zwei Männer im Alter von 42 und 47 Jahren in Gewahrsam genommen. Sie stehen im Verdacht , gegen 01.10 Uhr, an einem auf der Rheinallee geparkten Pkw einen Autoreifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt zu haben. Hierbei wurden sie von dem Fahrzeugbesitzer beobachtet. Er informierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und folgte den Verdächtigen. Diese wurden kurze Zeit später durch ein Streifenteam der Polizeiwache Godesberg angetroffen und kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen erheblich unter Alkoholeinwirkung standen. Vor Ort durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von rund 1,6 und 1,8 Promille. Die Männer bestritten jegliche Tatbeteiligung und zeigten sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Da sie nach der Feststellung ihrer Personalien einem mehrfach ausgesprochenem Platzverweis nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Im Nachgang zu diesem Geschehen wurde festgestellt, dass auf der Rheinallee und am Von-Groote-Platz Reifen an 11 weiteren abgestellten Fahrzeugen zerstochen wurden. Auf Grund der festgestellten Beschädigungen sowie dem zeitlich- und örtlichen Zusammenhang geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Daher wird auch in diesen weiteren Fällen gegen die beiden Tatverdächtigen, die über feste Wohnsitze in Bonn verfügen, kriminalpolizeilich ermittelt.

