Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl++Verkehrsunfall++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 17.02.2025, und Samstag, 22.02.2025, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Reformierter Kirchgang in Leer eine Ziegelmauer mit Pfeilern. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag, 22.02.2025, 14:00 Uhr und Sonntag, 23.02.2025, 18:00 Uhr drei Kupferrohre. Die Kupferrohre waren mittels Spanngurt an einem Pkw befestigt, der im Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Heisfelder Straße Hausnummer 81 abgestellt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Detern - Verkehrsunfall auf der B72

Ein 60jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die B72 in Fahrtrichtung Hesel und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er die Leitplanke und die Berme. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

