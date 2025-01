Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 05.01.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Radlader kollidiert mit Pkw++

Kirchlinteln. Beim Einfahren in die Klein Lintelner Straße mit einem landwirtschaftlichen Ladefahrzeug hatte ein 43jähriger Kirchlintelner einen herannahenden Pkw zu spät erkannt und rutschte beim Bremsen auf schneeglatter Straße in dessen Fahrspur. Nach dem Zusammenstoß rutschte der VW ID.4 gegen eine Schuppenwand. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und der 53jährige Fahrer aus Kirchlinteln erlitt leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 EUR.

++Bauwagen aufgebrochen++

Thedinghausen. Im Tatzeitraum von Silvester bis zum gestrigen Samstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus mehreren Bauwagen beim Waldkindergarten in der Westerwischer Straße. Unbekannte hebelten die Tür eines Wagens auf und entwendeten Werkzeuge aus dem Inneren. Ein weiterer Bauwagen wurde ebenfalls angegangen, jedoch ohne diesen auf zu bekommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, meldet sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter Telefon 04204/914380.

++Fahrer unter Drogeneinfluss++

Achim. Am frühen Samstagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Achim einen Transporter im Bereich der Brüne-Rustedt-Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 43jährigen Fahrer des Ford Transit aus Bremen körperliche Auffälligkeiten wahrgenommen. Durch einen Drogenvortest wurde eine Beeinflussung durch Kokain und THC festgestellt, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorerst sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Wegen der Rauschfahrt und des Besitzes von Betäubungsmitteln wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Wenig später geriet auch eine Mercedes G-Klasse in der Industriestraße in eine Kontrolle. Bei dessen Fahrer, der ebenfalls körperliche Auffälligkeiten zeigte, wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung durch THC aus. Auch bei dem 37jährigen Achimer wurde eine Blutprobe als Beweis für ein Ordnungswidrigkeitenverfahren veranlasst. Auch er musste sein Fahrzeug vorerst stehen lassen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++Fahrt im Drogenrausch++

Schwanewede. Am Samstag, gegen 10:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen Pkw in der Blumenthaler Straße. Bei der Überprüfung des 62jährigen Fahrers des Peugeot stellte sich bei einem Drogenvortest heraus, dass dieser unter dem Einfluss gleich mehrerer Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme bei dem Mann aus Bremen wurde durchgeführt, seine Weiterfahrt wurde untersagt. Wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

