POL Schwaben Nord: Polizei fasst tatverdächte Personen nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Montag (17.12.2024) war ein 50-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Markgrafenstraße unterwegs. Gegen 19.00 Uhr sollte die Wohnung des 50-Jährigen durchsucht werden. Vor Ort kam den Beamten der Mann in seinem Auto entgegen. Die Polizei stoppte den 50-Jährigen. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert. Die Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch. Anschließend wurde der ...

mehr