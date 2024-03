Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletzter Person

Bild-Infos

Download

Landau A65 (ots)

Ein 66-jähriger VW-Fahrer fuhr zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Zentrum in Richtung Neustadt auf dem rechten Fahrstreifen, als er einen vor sich fahrenden LKW überholen wollte. Ohne zu Blinken fuhr er nach links, wo sich bereits ein von hinten kommender Skoda in Höhe der Hinterachse des VW befand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und beide gerieten in die Mitteilleitplanke. Am Skoda lösten alle Airbags aus und der 48-jährige Fahrer zog sich eine Verletzung am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der linke Fahrstreifen musste bis zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig abgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell