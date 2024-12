POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (17.12.2024), um 22.00 Uhr traten zwei Jugendliche gegen einen Zigarettenautomaten in der Euler-Chelpin-Straße. Ein Passant beobachtete die Beiden und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen. Ein 16-Jähriger konnte im Nahbereich festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es ...

mehr