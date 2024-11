Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hund verletzt Reh

Bell (ots)

Am 23.11.2024 gegen 11:30 Uhr wurde hiesige Dienststelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Hund soeben ein Reh gerissen habe. Das Reh sei verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ermittelt, dass sich der Hund mitsamt Leine losriss und einem Stück Rehwild hinterherjagte. Das Reh wurde durch den Hund in der Folge so stark verletzt, dass es durch den zuvor verständigten Jäger erlöst werden musste. Es wurde ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Führens von Hunden hin.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell