Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Mayen (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.11.2024 wurde in der Eintrachtstraße in Mayen ein geparkter Pkw Audi, mit einem spitzen Gegenstand, beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

