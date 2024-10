Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter PKW-Fahrerin/ Rettungshubschrauber berührt Verkehrszeichen

Heppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagnachmittag (10.10.), gegen 16:15 Uhr auf der Bundesstraße 3 bei Heppenheim. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin die B 3 aus Richtung Heppenheim kommend in Fahrtrichtung Laudenbach. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer wollte von dem Parkplatz der Odenwald-Quelle kommend in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei die 25-jährige Verkehrsteilnehmerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 25-jährige Frau wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit und im Anschluss in ein Krankenhaus überstellt werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Da der Heli beim Landen auf der B 3 mit dem Hauptrotor ein Verkehrszeichen berührte muss zunächst durch einen Techniker geprüft werden, ob ein erneutes Starten überhaupt wieder möglich ist! Solange ist die Bundesstraße zwischen "Erbacher Tal" und Kreisverkehr Richtung Weinheim weiterhin voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim (06252/706-0) in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: Joshua Christ , PK (Polizeistation Heppenheim)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

