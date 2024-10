POL-DA: Odenwaldkreis/Kreis Bergstraße: Gefälschte Rezepte eingelöst/36-Jähriger unter Tatverdacht

Heppenheim (ots) - Am Do. 10.10.24 parkte zwischen 12:15 und 12:25 Uhr ein schwarzer Opel Astra auf dem Parkplatz des Media-Marktes in Heppenheim. Während dieser Zeit wurde der Opel Astra von einem unbek. Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden am Opel beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der ...

