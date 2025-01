Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 04.01.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

++Glätteunfälle++

Im gesamten Bereich der PI Verden/Osterholz kam es am Freitag und in der Nacht zu Samstag zu etwa 20 Unfällen durch nicht angepasste Fahrweise bei Straßenglätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. Dabei hielten sich die Sach- oder Personenschäden bei den meisten Unfällen in Grenzen.

LANDKREIS VERDEN

++Zeugen für Unfallflucht gesucht++

Langwedel. Nur eine viertel Stunde hatte ein Kunde des Aldi-Marktes in Langwedel seinen Pkw auf dem dortigen Parkplatz geparkt, als er ihn am Samstagmorgen, um 11:30 Uhr, stark beschädigt vorfand. Ein unbekannter Verursacher hatte die Mercedes A-Klasse auf der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 4.000 EUR und sucht nun Zeugen für den Vorfall, die sich bei der Polizei Langwedel unter Tel. 04232/934910 melden können.

++Fahrzeug-Gespann unterschätzt++

Kirchlinteln. Bei starkem Schneefall am Freitagmittag unterschätzte der 17jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Zuges seine abzubremsende Masse und kam in der Sehlinger Dorfstraße in einer Linkskurve ins Rutschen. Die Zugmaschine überfuhr anschließend einige Verkehrsschilder und eine Straßenlaterne und verkeilte sich damit. Die örtliche Feuerwehr musste das Fahrzeug frei schneiden und auch noch austretendes Öl auffangen. Die Kreisstraße musste in der Ortsdurchfahrt Klein-Sehlingen für etwa 3 Stunden gesperrt werden.

++Trunkenheitsfahrt gestoppt++

Thedinghausen. Am Freitagnachmittag stoppten die Beamten der Polizeistation Thedinghausen einen Motorroller in der Bremer Straße, um ihn wegen unsicherer Fahrweise einer Kontrolle zu unterziehen. Der 61jährige Fahrer aus Thedinghausen stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Nachdem ein Atemalkoholtest knapp 2,5 Promille ergab, wurde gegen den 61jährige ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

++Auf die Gegenfahrbahn geraten++

Emtinghausen. Am Freitagvormittag kam es auf der Syker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Dabei kam ein 48jähriger Mercedes-Fahrer aus Gnarrenburg in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Transporter einer 37jährigen Frau aus Emtinghausen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Transporters leicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 10.000 EUR.

++Fahranfänger übersieht Gegenverkehr++

Achim. Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Uesener Kreuzung in Achim. Ein 21jähriger Achimer wollte mit seinem Mercedes nach links in die Verdener Straße einbiegen und übersah den entgegenkommenden Hyundai, der von einer 75jährigen Frau aus Achim geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführenden und ein 20jähriger Beifahrer des Mercedes leicht verletzt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 EUR.

++Auf den Bahngleisen gelandet++

Kirchlinteln. Am frühen Freitagabend kam eine 25jährige Fahrerin aus Langwedel mit ihrem Seat im Kurvenbereich des Bahnübergangs bei Schafwinkel auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen, als sie in Richtung Visselhövede unterwegs war. Obwohl sie schon sehr langsam fuhr, touchierte sie die Schutzplanke und rutschte dann auf die Schienen der Bahnstrecke nach Visselhövede. Die Insassen des Pkw konnten diesen unverletzt sofort verlassen und von den Schienen schieben. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke fiel relativ gering aus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++Auffahrunfall bei winterglatter Fahrbahn++

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Bremer Straße mit der Wilhelmstraße. Ein 28jähriger Fahrer aus Osterholz wollte mit seinem Transporter nach links abbiegen und musste den Gegenverkehr abwarten. Ein 22jähriger Fahranfänger aus Osterholz, der dem Transporter gefolgt war, konnte mit seinem VW Golf nicht mehr anhalten, da er auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen kam. Beim Aufprall wurde der Transporter-Fahrer leicht verletzt und musste zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Golf des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6.000 EUR.

++E-Biker bei Unfall leicht verletzt++

Schwanewede. Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28jähriger Pedelec-Fahrer aus Bremen leicht verletzt wurde. Der 38jährige Fahrer eines VW Sharan aus Schwanewede wollte aus dem Tilsiter Weg auf die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer, der verbotswidrig auf dem linksseitigen Gehweg der Blumenthaler Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Radfahrer leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 EUR.

