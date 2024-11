Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter Helfer und weiter Zeugen nach Attacke gesucht

Darmstadt (ots)

Bereits am Abend des 18. Oktober 2024 kam es in der Nähe der Kuppelkirche zu einem Vorfall, bei dem ein Passant von drei unbekannten Männern angegriffen wurde. Zuvor hatten die Männer den 36-Jährigen vor einem Restaurant angesprochen und ihn in ein Gespräch verwickelt. Als die Situation verdächtig wirkte, entfernte sich der Mann in Richtung der Hügelstraße. Einer der Unbekannten folgte ihm und griff ihn auf Höhe des Georg-Büchner-Denkmals an. Ein unbekannter Helfer, der gerade in der Nähe spazieren ging, kam dem Verletzten zu Hilfe und forderte die Angreifer auf, sich zu entfernen. Daraufhin flüchteten die Angreifer.

Der Helfer half dem Passanten auf und verabschiedete sich nach einem kurzen Gespräch. Der Verletzte konnte keine Angaben zu den Personalien des Helfers machen. Zur polizeilichen Anzeige wurde der Vorfall erst drei Tage später gebracht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere nach dem Helfer, der möglicherweise entscheidende Hinweise geben könnte. Hinweise bitte an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell