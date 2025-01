Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Pkw in Rheinweiler aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.01.2025, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 09.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines Pkw ein, welcher in der Burgunderstraße stand und entwendete aus dem Innenraum einen Fahrzeugschein sowie eine Geldbörse, in welcher sich Bargeld, Identitätsdokumente und Bankkarten befanden. Die Identitätsdokumente konnten am 29.01.2025 bei den Isteiner Schwellen und auch an der Kandermündung aufgefunden werden.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen sichtbar in ihrem Fahrzeug liegen. Nehmen sie die Wertsachen mit!

