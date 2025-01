POL-FR: Schliengen: Frontalkollision auf der Landstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, 29.01.2025. gegen 14:00 Uhr, ist es in Dogern, an der Ampelanlage Schnötkreuzung der B 34, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße in Richtung Waldshut. Auf Grund der Ampelschaltung bremsten die vorderen beiden Fahrzeuge ab. Die 73jährige Fahrzeuglenkerin an dritter Position fährt dabei auf den vor ihr fahrenden ...

mehr