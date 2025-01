Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 29.01.2025. gegen 14:00 Uhr, ist es in Dogern, an der Ampelanlage Schnötkreuzung der B 34, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße in Richtung Waldshut. Auf Grund der Ampelschaltung bremsten die vorderen beiden Fahrzeuge ab. Die 73jährige Fahrzeuglenkerin an dritter Position fährt dabei auf den vor ihr fahrenden 45jährigen Autofahrer auf. Dieser wird auf den davor befindlichen Kleinbus eines 30-Jährigen geschoben. Die 73Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in Gesamthöhe von über 20000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten überklebte Rückleuchten am Pkw des 45-Jährigen festgestellt werden, welcher sich an Position 2 befand. Die Polizei prüft die Rechtmäßigkeit und mögliche eingeschränkte Erkennbarkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell