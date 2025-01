POL-FR: Bad Säckingen: Gartenhütte aufgebrochen und Motorroller entwendet

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 29.01.2025, gegen 09.00 Uhr, hat in der Tiengener Hauptstraße eine Fahrzeuglenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und beim Einparken einen Pkw auf einen Baum geschoben. Eine 77jährige Autofahrerin wollte in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke einfahren. Beim Rangieren verwechselte sie das Gaspedal mit der ...

