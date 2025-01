Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Beim Einparken Gas- und Bremspedal verwechselt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 29.01.2025, gegen 09.00 Uhr, hat in der Tiengener Hauptstraße eine Fahrzeuglenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und beim Einparken einen Pkw auf einen Baum geschoben. Eine 77jährige Autofahrerin wollte in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Parklücke einfahren. Beim Rangieren verwechselte sie das Gaspedal mit der Bremse. Der Pkw fuhr auf den vor ihr geparkten Pkw eines 67Jährigen auf. Durch die Wucht wird der unbesetzte Pkw nach vorne geschoben, überfährt eine Parkplatzumrandung und kommt an einem Baum zum Stehen. Der Sachschaden wird auf etwa 13000 Euro beziffert.

