POL-FR: Freiburg - Stadtgebiet/Wiehre - Schwarzwaldstraße nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am heutigen Mittwoch, 29.01.2025, wurde in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 11:50 Uhr ein in der Freiburger Wirthstraße am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Geschädigte hatte ihr Auto im besagten Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt und stellte bei Ihre Rückkehr einen erheblichen ...

